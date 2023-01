POL-MFR: (1) Jahreswechsel 2022/2023 - Die mittelfränkische Polizei zieht Bilanz

Erlangen (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (31.12.2022) wurde am Erlanger Bahnhof ein 20-Jähriger von Unbekannten in das Gleisbett gestoßen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Der 20-Jährige befand sich gegen 01:45 Uhr mit einem Bekannten am Bahnsteig des Gleis 3 am Erlanger Bahnhof. Dort geriet er aus noch nicht geklärter Ursache mit einer Gruppe Jugendlicher oder Heranwachsender in ...

mehr