POL Schwaben Nord: In Bar randaliert

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Samstag (21.10.2023) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Bergiusstraße. In der Zeit von 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr parkte ein BMW-Fahrer sein Auto auf dem Parkplatz. Als er zu seinem Auto zurückkam stellte er einen Streifschaden an seinem Auto fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallörtlichkeit entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein ...

