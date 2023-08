Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vernebelungsanlage hindert Täter an Einbruch

Bild-Infos

Download

Rinteln - OT Krankenhagen - (ots)

(swe). Am 29.08. versuchen 4 bislang unbekannte Täter in die Verkaufsräume der Raiffeisentankstelle in Krankenhagen einzudringen und gehen dabei brachial vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fährt ein schwarzer Audi um 23.15 Uhr direkt vor die Eingangstür der Tankstelle, vier dunkel gekleidete Männer steigen aus und einer führt einen Vorschlaghammer mit sich, mit dem versucht wird, das untere Teil der Schiebetür einzuschlagen. Nachdem die Tür soweit geöffnet werden konnte, dass eine Person hindurch passte, begibt sich die Person mit dem Vorschlaghammer in die Verkaufsräume der Tankstelle. Dabei wird die Vernebelungsanlage ausgelöst und die Täter flüchten um 23.18 Uhr. Für die Polizei stellt sich nun die Frage: Wer hat gegebenenfalls einen verdächtigen schwarzen Audi zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen und kann möglicherweise Angaben zum Kennzeichen oder den Personen machen. Hinweise nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/9646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell