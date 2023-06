POL-PDKL: Sachbeschädigung im Rahmen des Kuseler Hutmacherfests

Wiesweiler (ots) - In der Nacht von Freitag 09.06.23 auf Samstag 10.06.23 ereignete sich in der Kirchstraße ein Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte lösten die Radmuttern eines am Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Der 37-jährige Halter stellte am nächsten Morgen kurz nach Fahrtantritt fest, dass am linken Vorderreifen vier von fünf Muttern vollständig gelöst waren. Eine fehlerhafte Montage kann ausgeschlossen werden, sodass die Polizei von einer ...

