POL-PDKL: Autoscheiben eingeschlagen

Kottweiler-Schwanden (ots) - Offenstehende Haus-oder Kellertüren bieten Langfingern weiterhin eine gute Gelegenheit. Am Samstagvormittag staunte ein Anwohner in der Miesenbacher Straße nicht schlecht, als er eine fremde Person In flagranti ertappte, welche sich in seinem Haus aufhielt und Schränke durchwühlte. Beim Erblicken des Hauseigentümers flüchtete der unbekannte Täter ohne Beute. Er wurde beschrieben: 20-30 ...

