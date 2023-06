POL-PDKL: Diebe machen auch vor Friedhof nicht Halt

Ramstein-Miesenbach (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag an einem Frisörsalon in der Schulstraße die Eingangstür aufgehebelt. Entwendet wurde das Münzgeld aus der Tageskasse. Der angerichtete Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher sein als der Wert der Beute. Zeugen, die zur fraglichen Zeit eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit der Polizei in Landstuhl aufzunehmen. |pilan Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion ...

