Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw kracht gegen eine Hauswand

Neunkirchen am Potzberg (ots)

Hoher Sachschaden entsteht bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Anwohner ein Knallgeräusch gehört. Bei einer Nachschau kurz vor 1 Uhr stellten diese einen verunfallten Pkw an einer Hauswand fest und alarmierten die Rettungsleitstelle. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten sich die Insassen zunächst fußläufig entfernt und konnten aber kurze Zeit später angetroffen werden. Beim 32-Jährigen Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins wurden veranlasst. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Der Gesamtschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Es ist bislang unklar, ob letztendlich alleine der Alkoholeinfluss ursächlich für den Unfall oder ob noch ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug beteiligt war. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kusel unter der 06381-9190 in Verbindung setzen. |PIKUS

