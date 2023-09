LPI-EF: Portemonnaie geraubt

Erfurt (ots) - Dienstagmorgen schlugen Diebe in einer Softwarefirma in Erfurt zu. Ohne Sachschaden zu verursachen, waren die Täter auf unbekannte Weise in die Büroräume der Firma gelangt. Dort hatten es die Diebe auf mehrere elektronische Geräte der Marke Apple abgesehen. Die gestohlene Technik hat einen Gesamtwert von etwa 15.000 Euro. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an. (JN) ...

