Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.10.2023

Wolfenbüttel (ots)

Großangelegte Kontrollaktion der Polizei Wolfenbüttel

In den zurückliegenden Monaten versammelte sich rund um die Hauptkirche, den Kornmarkt und die Fußgängerzone in Wolfenbüttel regelmäßig eine Gruppe von Minderjährigen und jungen Erwachsenen. Diese fiel beinahe täglich durch ihr aufdringlich respektloses Verhalten auf und zeigte sich auch gegenüber der Ansprache von Anwohnern respektlos und uneinsichtig.

Das subjektive Sicherheitsgefühl, insbesondere der Anwohner, aber auch der Besucher der Fußgängerzone und der reisenden Gäste am Kornmarkt, wird durch das gruppendynamische Verhalten beeinträchtigt und gestört. Hierunter fallen Ruhestörungen, Verunreinigungen und Streitigkeiten.

In den letzten Wochen ist die gleiche Gruppierung durch die wiederholte Begehung von Straftaten aufgefallen. Hierzu zählen insbesondere Verstöße gegen das Waffengesetz, Bedrohungen sowie sonstige strafrechtlich relevante Verhaltensweisen im öffentlichen Raum.

Bisherige polizeiliche Maßnahmen erzielten nur bedingt oder gar keine Veränderung des Verhaltens.

Um die Täter der in Rede stehenden Straftaten einwandfrei identifizieren zu können, führt die Polizei Wolfenbüttel am heutigen Tage eine großangelegte Kontrollmaßnahme in der Innenstadt von Wolfenbüttel durch. Gegebenenfalls werden festgestellte Mitglieder der Gruppierung zur möglichen Identifizierung durch Zeugen, erkennungsdienstlich behandelt.

Nach Abschluss der Maßnahme am heutigen Dienstag wird die Polizei Wolfenbüttel für die nächsten Wochen die sichtbare Präsenz an den signifikanten Orten im Stadtgebiet Wolfenbüttel merklich erhöhen und intensivieren.

Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic begrüßt das unverzügliche Handeln der Polizei Wolfenbüttel. "Auf Hinweise aus der Wolfenbütteler Bevölkerung an den Bürgermeister sind die Polizei Wolfenbüttel und Mitarbeitende der Stadtverwaltung aktiv geworden. Neben den erforderlichen repressiven Maßnahmen muss auch die Präventions- und Integrationsarbeit verstärkt werden", betont Lukanic. Hierbei ist ihm insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Landkreises wichtig.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell