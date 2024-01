Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Feuerwehreinsatz in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 12. Januar 2024, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Großensieler Straße in Nordenham zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Aufgrund eines Hinweises ergaben sich Anhaltspunkte, dass sich in einer Wohnung ein Gefahrstoff befinden könnte. Eine Überprüfung seitens der Feuerwehr ergab keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung. Vorsorglich mussten 6 Bewohner des Hauses ihre Wohnung für circa 2 Stunden verlassen.

Nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

