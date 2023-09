Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Wohnhaus in Banteln -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Am Samstag, dem 23.09.2023, dringen bislang unbekannte Täter vermutlich gegen 20.40 Uhr in Banteln in der Kirchstraße in ein Wohnhaus ein, indem sie eine Glasscheibe der Haustür einschlagen. Die Täter durchsuchen in dem Haus diverse Räumlichkeiten und werden dann offensichtlich durch die nach Hause kommenden Hausbewohner bei der weiteren Tatausführung gestört, so dass sie das Objekt wieder verlassen und unerkannt flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verläuft negativ. Zu eventuellem Diebesgut können derzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

