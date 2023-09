POL-HI: 44-Jähriger beschmiert Stromkasten und wird auf frischer Tat gestellt

Hildesheim (ots) - Am Sa., 23.09.23, 18.55 Uhr befuhr ein 33jähriger Mann aus Diekholzen mit seinem Pkw die Rathausstraße in Giesen in Richtung Emmerke. In Höhe der Paradiesstraße wendete er sein Fahrzeug auf der Fahrbahn. Dabei übersah er eine 24jährige Frau aus Sehnde, die mit ihrem Pkw hinter ihm ebenfalls in Richtung Emmerke fuhr. Es kam zum Zusammenstoß ...

