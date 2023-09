Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen (kla) Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hildesheim (ots)

Am Sa., 23.09.23, 18.55 Uhr befuhr ein 33jähriger Mann aus Diekholzen mit seinem Pkw die Rathausstraße in Giesen in Richtung Emmerke. In Höhe der Paradiesstraße wendete er sein Fahrzeug auf der Fahrbahn. Dabei übersah er eine 24jährige Frau aus Sehnde, die mit ihrem Pkw hinter ihm ebenfalls in Richtung Emmerke fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sie waren beide nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Rathausstraße voll gesperrt, es kam nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Frau aus Sehnde verletzte sich vermutlich leicht, sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht.

