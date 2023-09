POL-HI: Kontrolle eines Mannes durch Stadtordnungsdienst endet mit körperlicher Auseinandersetzung

Hildesheim (ots) - (bru)In der Nacht vom 21./22.09.2023 kam es in Gronau in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in eine dortige Zahnarztpraxis. Ein derzeit unbekannter Täter drang nach Aufhebeln eines Fensters in die Praxis ein, durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete eine geringe Menge Altgold. Die Tat dürfte im Zeitraum von ca. 00.20 Uhr bis 01.00 Uhr erfolgt sein. Zeugen, die Hinweise auf eine verdächtige ...

