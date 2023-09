Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Tageswohnungseinbruchdiebstahl in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (rie). Eine bislang unbekannte Täterschaft hat sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am 22.09.2023, in einem Zeitraum von ca. 07:30 Uhr bis ca. 13:30 Uhr, auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Ernst-Deger-Straße, 31167 Bockenem, begeben.

Im dortigen Gartenbereich hat man sich Zutritt zu der Terrasse verschafft und dort versucht, über die Terrassentür in das Objekt einzudringen. Unter anderem wurden ein Glaseinsatz eingeschlagen sowie Hebelversuche an der Tür durchgeführt. Ein Eindringen in den Wohnbereich ist nicht erfolgt.

Zeugen, die im oben erwähnten Zeitraum auffällige Personen im Nahbereich - ggf. in zeitlicher Verbindung zu der akustisch wahrnehmbaren Beschädigung des Glases - oder sonstige Angaben zum Sachverhalt machen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell