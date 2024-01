Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.01.24

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern Abend in der Schwebdaer Straße in Grebendorf. Zwischen 18:13 Uhr und 18:35 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Mc Z ein grauer Pkw Suzuki angefahren und beschädigt. Der Schaden an dem Pkw wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugen haben den Unfall beobachtet, jedoch nicht das Kennzeichen notiert. Nicht auszuschließen ist, dass es ein Pkw mit Schweizer-Kennzeichen war. Hinweise: 05651/9250

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 12:31 Uhr wurde in der gestrigen Mittagszeit ein 34-Jähriger aus Eschwege auf einem E-Scooter fahrend in der Eschweger Innenstadt angehalten und kontrolliert. Der Verdacht des Konsums illegaler Drogen bestätigte sich, ein durchgeführter Test verlief positiv auf Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Um 23:30 Uhr wurde ein 22-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in der Niederhoner Straße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Auch dieser war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Schulgebäude beschmiert

In der Nacht vom 03./04.01.24 wurde in Eschwege die Hauswand der Friedrich-Wilhelm-Schule in der Bahnhofstraße mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geldbörsendiebstähle

Am 03.01.24 hielt sich eine 78-Jährige aus Hessisch Lichtenau im Steinweg-Center in Hessisch Lichtenau auf. Zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr erledigte sie ihren Einkauf, lud diesen in ihr Auto und stellte den Einkaufswagen weg. Dabei vergaß sie ihre Handtasche, die am Einkaufswagen hing. Daheim bemerkte sie dieses, eine spätere Absuche führte aber nicht mehr zum Auffinden der Handtasche. In dieser befanden sich neben Bargeld, noch diverse Dokumente und die Bankkarten. Schaden: ca. 200 EUR.

Angezeigt wird ein weiterer Geldbörsendiebstahl, der sich in einem Krankenzimmer in der Orthopädischen Klinik ereignete. Dort wurde am gestrigen Donnerstag in den Vormittagsstunden das Portmonee einer 67-jährigen Patientin aus Paderborn, die aufgrund einer Behandlung ihr Zimmer zwischen 11:15 Uhr und 11:40 Uhr verließ, gestohlen. In der Geldbörse befanden sich ca. 35 Euro Bargeld und persönliche Dokumente.

Am gestrigen Abend parkte eine 35-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Hallenbades in Hessisch Lichtenau. Gegen 21.45 Uhr holte sie dort ein Familienmitglied ab und begab sich wieder zum Auto. Dort stellte man fest, dass im Hallenbad etwas vergessen wurde, so dass man sich erneut dort hinein begab. Zu Hause angekommen musste man feststellen, dass in der kurzen Abwesenheit vom Pkw das Portmonee aus dem Auto entwendet wurde. In diesem befanden sich zwei Bankkarten, die sofort gesperrt wurden. Hinweise: 05602/93930.

Fahren unter Alkoholeinfluss

In der gestrigen Mittagszeit wurde ein 78-Jähriger aus Großalmerode in der Ortslage von Großalmerode seinem Pkw schlafend angetroffen. Wie sich herausstellte stand er erheblich unter Alkoholeinfluss, ein entsprechender Test war nicht möglich; eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

