POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Wildunfall Um 06:32 Uhr befuhr heute Morgen eine 23-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die B 452. In der Gemarkung von Reichensachsen kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der anschließend davonlief. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1500 EUR. Fahren unter Drogeneinfluss Um 07:30 Uhr wurde heute Morgen ein 28-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in der Straße "An den ...

mehr