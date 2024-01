Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.01.24

Sprengung eines Zigarettenautomaten

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Hohesteinstraße in Motzenrode. Wie heute Morgen bekannt wurde, wurde der Automat durch die Explosion komplett zerstört. Die Tür des Zigarettenautomaten wurde zudem gegen einen Grundstückszaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert. Eine Vielzahl von Zigarettenpackungen lagen verstreut auf der Straße. Über die genaue Höhe des Schadens und wieviel an Zigaretten und Bargeld entwendet wurde, liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Vorbeifahren

Um 08:20 Uhr befuhr gestern Morgen ein 43-Jähriger aus Rumänien mit einer Sattelzugmaschine die K 17 in Richtung Lüderbach. In einer Linkskurve stand zu dieser Zeit ein Fahrzeug der Straßenmeisterei, deren Mitarbeiter mit der Reparatur der Leitpfosten beschäftigt waren. Beim Vorbeifahren scherte der Auflieger des Sattelzuges stark nach rechts aus, wodurch es zu einer leichten Kollision mit dem Fahrzeug der Straßenmeisterei kam. Sachschaden: ca. 700 EUR.

Wildunfall

Um 12:40 Uhr befuhr in der gestrigen Mittagszeit ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach die L 3251 zwischen Wommen und Herleshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen 07:00 Uhr und 10:00 Uhr ereignete sich in Großalmerode, "Hof Hirschberg" eine Unfallflucht. In dem Zeitraum wurde ein gelber Alfa Romeo massiv im Bereich der Heckklappe angefahren und beschädigt. Der entstandene Schaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich aufgrund der Spurenlage um einen Klein-Lkw mit Pritsche handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930 entgegen.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

