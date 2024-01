Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Angelhütte, Fahrräder aufgefunden

Eschwege (ots)

Am gestrigen Mittag wurde festgestellt, dass am Nordufer in Eschwege die zwei Angelhütten des Angelsportvereins aufgebrochen wurden. In einer der Hütten konnte durch einen Verantwortlichen des Vereins ein 39-Jähriger angetroffen werden, der offensichtlich derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt. Gegen diesen wurde ein Platzverweis ausgesprochen und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung (Schaden: ca. 100 EUR) erstattet.

zwei Fahrräder aufgefunden

In diesem Zusammenhang wurden in der anderen Hütte zwei Fahrräder aufgefunden. Die Überprüfung ergab, dass eines der Räder als gestohlen registriert war. Dieses wurde am 01.01.24 zwischen 06:00 Uhr und 12:40 Uhr vom Unterstellplatz für Fahrräder des Seniorenheimes "Vor dem Brückentor" entwendet und konnte wieder der Besitzerin ausgehändigt werden.

Bei dem zweiten Fahrrad wurde bislang keine Anzeige erstattet, so dass die Eigentumsverhältnisse noch ungeklärt sind. Bei dem Trekkingrad handelt es sich um ein schwarzes Rad mit blau-gelben Farbakzenten der Marke "Bergamont". Die Polizei in Eschwege bittet daher um Hinweise zu dem abgebildeten Rad unter 05651/9250.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

