POL-ESW: Pressebericht 29.12.2023

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Bebra ist am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr mit einem Reh kollidiert, als er in der Ortsrandlage von Eschwege die Heubergstraße vom Südring in Richtung Andreas-Höhe befuhr. Nach dem Zusammenstoß, der sich vor dem Industriegebiet Hessenring ereignete, verschwand das Tier in ein angrenzendes Wiesengrundstück. Der Unfallschaden beläuft sich in dem Fall auf 800 Euro. Am Freitagmorgen ist um 06.35 Uhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Wanfried mit einem Reh zusammengestoßen, welches zwischen Treffurt und Wanfried die Fahrbahn der B 250 überquert hatte. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Der Schaden am Auto des Mannes, der auf der B 250 unterwegs war, wird mit 1000 Euro angegeben.

Unter Einfluss von Rauschmitteln im Auto unterwegs

Einer Blutentnahme unterziehen musste sich am späten Donnerstagabend ein 21-jähriger Autofahrer aus Eschwege. Beamten der Eschweger Polizei kontrollierten den Mann gegen 23.20 Uhr mit seinem Auto an der Tankstelle in der Reichensächser Straße. Aufgrund des Verdachts auf Drogenkonsum leiteten die Beamten entsprechende Ermittlungen ein wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs der verbotenen Substanzen.

In der Nacht zu Freitag sind die Beamten der Eschweger Polizei außerdem auf einen 18-jährigen Autofahrer aus dem Ringgau aufmerksam geworden, der gegen 02.20 Uhr in Reichensachsen auf der Langenhainer Straße unterwegs war. Der junge Mann wurde zur Kontrolle angehalten, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Führerschein des 18-Jährigen behielten die Beamten ein. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Parkrempler; Schaden 4500 Euro

Ein 78-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf hat am Donnerstag beim Rückwärtsrangieren ein geparktes Auto touchiert und einen Unfallschaden von insgesamt 4500 Euro verursacht. Der Senior wollte in Großalmerode gegen 11.10 Uhr von der Grundstückseinfahrt eines Pflegeheims rückwärts in die Kasseler Straße einfahren. Hierbei kollidierte der Mann mit dem in der Einfahrt stehenden Wagen einer 58-jährigen aus Witzenhausen. Der Schaden am Wagen des Verursachers wird mit 1500 Euro angegeben. Der Schaden an dem anderen Fahrzeug beläuft sich auf schätzungsweise 3000 Euro.

Fritteusenbrand; kein Personen-/Gebäudeschaden

Einen kurzen Einsatz von Feuerwehr und Polizei hat am Donnerstagabend ein Fritteusenbrand ausgelöst. Gegen 20.52 Uhr rückten Feuerwehr, Polizei und vorsorglich auch Rettungskräfte zu einem Mehrfamilienhaus in Hessisch Lichtenau nach einer vorangegangenen Brandmeldung aus. Wie sich herausstellte, hatte eine in Betrieb genommene Fritteuse kurzzeitig Feuer gefangen, wurde dann aber von der betreffenden Wohnungsinhaberin selbständig mittels Deckel geschlossen, so dass auf diese Weise das Feuer erstickt werden konnte. Die stark verqualmte Wohnung wurde durch die Feuerwehr anschließend belüftet. Zu Personen-oder Gebäudeschäden kam es nicht.

Zwei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung

Wegen zwei Vorfällen von Körperverletzung/Häuslicher Gewalt mussten die Beamten aus Hessisch Lichtenau am Donnerstag schlichtend eingreifen. Gegen 16.00 Uhr war ein 39-Jähriger mit seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin in Streit geraten. Nach dem anfänglich verbal ausgetragenen Streit soll der 39-Jährige auch körperlich übergriffig und gewalttätig geworden sein. Gegen 20.15 Uhr war dann ein 56-Jähriger mit seiner 9 Jahre jüngeren Lebensgefährtin aneinandergeraten. Beide bewarfen sich während des Streits offenbar mit Gegenständen, wodurch die Frau geringe Verletzungen davontrug. In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Mit umgestürztem Baum kollidiert

Einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe an seinem Kleintransporter zog sich ein 48-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf zu, der am Freitagmorgen gegen 05.45 Uhr von Walburg in Richtung Hopfelde fuhr. Hier waren aufgrund der Witterung mehrere Bäume im Wald umgestürzt, einer davon auf die Fahrbahn. Diesen hatte der 48-Jährige mit seinem Wagen erfasst. Zwecks Räumung der Fahrbahn wurde die Feuerwehr Hessisch Lichtenau beauftragt.

