POL-ESW: Pressebericht 27.12.2023

Eschwege (ots)

Wildunfälle im WMK

Ein toter Dachs und ein Unfallschaden von 2000 Euro am Auto eines 31-Jährigen aus Treffurt sind das Ergebnis eines Unfalls vom Dienstagmorgen. Der Unfall passierte gegen 05.56 Uhr auf der Landesstraße L 3245, wo der 31-Jährige von Treffurt in Richtung Altenburschla unterwegs war.

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Meinhard ist am Dienstagnachmittag um 14.45 Uhr auf der L 3424 zwischen Grebendorf und Neuerode mit einem Reh zusammengestoßen. Am Auto des jungen Mannes entstand dadurch ein Schaden von 500 Euro, ein Jagdpächter wurde bzgl. des verletzten Tieres verständigt.

Ein Schaden von 1000 Euro entstand bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Wildschwein am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr. Zur besagten Unfallzeit war ein 58-jähriger Autofahrer aus Augsburg auf der Kreisstraße K 60 von Ellershausen in Richtung Ahrenberg unterwegs, als das Tier unvermittelt die Straße überquerte und nach der Kollision letztlich davonlief.

Auf der L 3239 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Asbach ist ein 20-jähriger Autofahrer aus Asbach-Sickenberg mit einem Reh kollidiert, welches anschließend die Flucht ergriff. Der Schaden am Auto wird mit 500 Euro angegeben. Passiert ist der Unfall am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr.

Am Mittwochmorgen hat eine 58-jährige Autofahrerin aus Weberstedt einen Fuchs erfasst und tödlich verletzt, der zwischen Wanfried und Frieda die B 249 überquert hat. Bei dem Unfall, der sich gegen 07.30 Uhr ereignete, entstand ein Schaden am Auto der Frau in Höhe von 700 Euro.

Gegenseitig Spiegel abgefahren

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14.15 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr mit noch nicht abschließend beziffertem Sachschaden zwischen Kella und Schwebda. Laut Unfallbericht war eine 73-jährige Autofahrerin aus Pfaffschwende auf der Kreisstraße K 11 von Kella in Richtung Schwebda unterwegs und kollidierte dann seitlich mit dem entgegenkommenden Wagen eines ebenfalls aus Pfaffschwende stammenden 45-Jährigen, wobei u.a. die Außenspiegel zu Bruch gingen.

Körperverletzung (1)

Ermittlungen wegen Körperverletzung führt die Eschweger Polizei aktuell gegen eine 39-jährige Frau aus Hanau. Diese soll in einer Gaststätte in der Forstgasse in Eschwege mit einer 47-Jährigen aus Eschwege aneinandergeraten sein und in Folge einer verbalen Auseinandersetzung nach ihrer Kontrahentin getreten und diese auch gekniept haben. Die Polizei musste wegen des Vorfalls, der sich Dienstagfrüh gegen 05.17 Uhr in der Gaststätte ereignete, schlichtend eingreifen.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Im Schützengraben in Eschwege haben Unbekannte aus dem Garten eines Privatgrundstücks ein dort abgestelltes, grünes Mountainbike (Marke: Serious Bikes) im Wert von 200 Euro geklaut. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen Samstag 22.00 Uhr und Montag 14.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Körperverletzung (2); Polizei sucht Zeugen

Die Eschweger Polizei hat in zwei Fällen von Körperverletzung Ermittlungen u.a. gegen einen 17-Jährigen aus Eschwege aufgenommen. Die Vorfälle ereigneten sich bereits am Freitag gegen 10.40 Uhr bzw. wenige Minuten später im Bereich Heuberg, Ginsterweg/Südring. Zunächst soll der 17-jährige Tatverdächtige mit einem 15-Jährigen nahe eines Kinderspielplatzes (Ginsterweg) in Streit geraten sein und den 15-Jährigen dabei mehrfach in Gesicht geschlagen haben. In der Folge rief der Junge telefonisch seinen 48-jährigen Vater hinzu. Dieser traf kurz darauf am Geschehensort ein und eilte dann hinter dem weglaufenden 17-Jährigen und dessen derzeit noch unbekannten Begleiter her. Als er diese im Bereich Südring einholen konnte, kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung mit Handgemenge in deren Verlauf der 48-Jährige ein Hämatom und eine Schwellung durch Schläge ins Gesicht erlitt. Der 17-Jährige und sein noch unbekannter Begleiter flüchteten im Anschluss von dem Geschehensort. Sowohl gegen den 17-Jährigen, als auch gegen den noch unbekannten Tatverdächtigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen der Vorfälle und Hinweisgeber zum dem weiteren Tatverdächtigen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 in Verbindung setzen.

Polizei Sontra

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 4300 Euro

Eine 38-jährige Autofahrerin aus Plauen ist am Samstag um kurz vor 14.00 Uhr mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Die Frau war zur besagten Zeit auf der B 400 von Ulfen in Richtung Breitau unterwegs und verlor aufgrund von Fahrbahnnässe/Aquaplaning die Kontrolle über ihren Wagen. Die Fahrerin geriet ins Schleudern und kam letztlich nach links von der Fahrbahn ab, wo die Frau mit dem Pkw dann gegen einen Amphibienzaun prallte. Die Fahrerin und das 11-jährige Kind (Mitfahrer) der Frau blieben unverletzt, wurden jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 4000 Euro. Dazu kommt ein Schaden von 300 Euro an dem Zaun.

Polizei Hessisch Lichtenau

Versuchter Diebstahl; Polizei sucht Zeugen

Eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls haben die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau am vergangenen Sonntag aufgenommen. Demzufolge haben Unbekannte offenbar versucht, in der Nacht von Samstag zu Sonntag aus einer Gartenhütte einen Aufsitzmäher der Marke John Deere zu klauen. Die Täter hatten dazu den mittels Vorhängeschloss gesicherten Verschlag zu der Hütte geöffnet, letztlich aber von einer weiteren Tatbegehung abgelassen. Ereignet hat sich der Vorfall in Velmeden in der Straße "Kringelfeld", mutmaßlich gegen 02.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

