POL-ESW: Pressebericht 22.12.2023 -Unwetter

Das anhaltende stürmische Wetter hat auch im Werra-Meißner-Kreis seine Auswirkungen hinterlassen. Insbesondere am Nachmittag und frühen Donnerstagabend kam es an verschiedenen Örtlichkeiten zu Einsätzen, u.a. von Feuerwehr, Polizei oder auch den zuständigen Straßenmeistereien. Zu Personenschäden oder größeren Sachschäden kam es bislang nicht.

Hier eine kurze chronologische Übersicht von einigen bislang bekannt gewordenen Vorfällen.

Im Ringgau wurde gegen 15.52 Uhr gemeldet, dass zwischen Netra und Altefeld ein Baum auf der Straße liegt. Dieser wurde durch die Straßenmeisterei beseitigt.

In Witzenhausen ist gegen 16.36 Uhr ein durch Sturm herabgefallener Ast auf der Fahrbahn auf der B 80 gemeldet worden. Eine Polizeistreife räumte diesen dann von der Fahrbahn.

Kurz darauf kam es ebenfalls auf der B 80 zu einem Vorfall. Hier war ein ca. 2 x 2 Meter großes Schild (Werbeplakat) mitten auf der Fahrbahn festgestellt worden, welches dann in der Folge zur Seite geräumt werden musste.

In Eschwege in der Straße Westring ist um kurz nach 17.00 Uhr gemeldet worden, dass mehrere Teile eines Bauzauns im Bereich einer Kurve umgefallen seien. Der Baubetriebshof in Eschwege wurde hier mit der Beseitigung der Störung beauftragt.

Gegen 17.45 Uhr ist in der Niester Straße in Witzenhausen eine Störung gemeldet worden, wonach ein Baum in die Fahrbahn ragt. Hier musste die Straße kurzzeitig (ca. 15 Min.) voll gesperrt werden, um die Störung zu beseitigen. Die FFW hat hier die weiteren Maßnahmen übernommen.

In Bad Sooden-Allendorf im Kirchweg ist gegen 18.37 Uhr ein umgestürzter Baum auf das Dach eines Gebäudes gemeldet worden. Hier war die Feuerwehr im Einsatz, um den Baum zu beseitigen bzw. gesichert für weitere Maßnahmen abzulegen. Zwecks der Arbeiten, die heute fortgesetzt werden sollen, wurde hier eine Sperrung des Kirchwegs oberhalb der Westerburgstraße veranlasst. Personen kamen hier nicht zu Schaden.

Im Bereich Sontra ist in der Fuldaer Straßen gegen 19.12 Uhr ein umgestürzter Baum gemeldet worden, der auf der Fahrbahn liegt. Der Bauhof der Stadt Sontra hat sich hier gekümmert und die Fahrbahn wieder frei geräumt.

Am Ortsausgang Herleshausen auf der L 1021 Richtung Stedtfeld wurden gegen 19.32 Uhr ein herabhängender und in die Fahrbahn ragender Ast gemeldet. Ein Autofahrer aus Eisenach hatte diesen erfasst, ob auch ein Schaden am Auto dabei entstanden ist, steht aber noch nicht fest. Der Ast wurde später entfernt.

Ein von einem Grundstück auf die Fahrbahn gestürzter Baum wurde außerdem heute Morgen um 08.20 Uhr in der Straße Wolfshecke in Witzenhausen gemeldet. Hier kümmert sich der Baubetriebshof der Stadt Witzenhausen um weitere Maßnahmen.

