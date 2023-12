Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.12.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Beim Ausparken Baum touchiert

Lediglich ihren eigenen Pkw beschädigt hat eine 29-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf, die am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße einparken wollte. Dabei touchierte die Fahrerin einen Baum, der aber keinen Schaden davontrug. Am Wagen der Frau entstand dagegen ein Schaden von 2000 Euro.

Im Begegnungsverkehr Spiegel abgefahren; Schaden 500 Euro

Am Dienstag befuhr ein 83-jähriger Autofahrer aus Eschwege gegen 11.16 Uhr die Schillerstraße von der Bahnhofstraße kommend, in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße. In der Gegenrichtung war ein ebenfalls aus Eschwege stammender 46-Jähriger mit seinem Pkw unterwegs. Als die beiden Fahrzeuge in der Schillerstraße aneinander vorbeifuhren, kollidierten diese im Bereich ihrer linken Außenspiegel die beide dabei zu Bruch gingen. Der Schaden liegt bei jeweils 250 Euro.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen; Schaden 10.000 Euro

Auf der Niederhoner Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Verursacher war ein 24-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Aufgrund eines Pkw, der auf ein Grundstück abbiegen wollte, hatte sich ein Rückstau von dahinter anhaltenden Fahrzeugen gebildet. Dies hatte der 24-Jährige letztlich zu spät erkannt. Infolge dessen fuhr er auf den Wagen eines ihm vorausfahrenden 64-Jährigen aus Eschwege auf, der dann zudem noch auf einen davor befindlichen Pkw geschoben wurde, der von einem 62-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde. Die Schäden belaufen sich auf 500 Euro (Verursacher) sowie auf 4500 und 5000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Nachgemeldet werden noch zwei Unfälle vom Montag.

Ein Schaden von 2300 Euro entstand bei einem Auffahrunfall an der Herkuleskreuzung in Eschwege. Gegen 16.51 Uhr hatte ein 77-jähriger Autofahrer aus Waldkappel zu spät erkannt, dass die Ampel in der Augustastraße auf der Geradeausfahrspur Richtung Wolfsgarben Rotlicht zeigte und die Autos entsprechend verkehrsbedingt angehalten hatten. Der 77-Jährige fuhr auf den Wagen einer 30-Jährigen aus Meinhard auf. Da die Frau an der Unfallstelle über Schmerzen klagte, wurde ein RTW verständigt, der die Frau ins Krankenhaus brachte. Ein fünfjähriges Kind im Auto der Frau blieb augenscheinlich zwar unverletzt, wurde aber vorsorglich ebenfalls einer ärztlichen Untersuchung zugeführt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf 300 Euro (Verursacher) und 2000 Euro.

Gegen 17.33 Uhr war ein 24-jähriger Autofahrer aus Meißner von der B 452 aus Richtung Reichensachsen kommend zur Straße "Andreas-Höhe" abgebogen und hatte dann bei dem folgenden Einmündungsbereich zur Andreas Höhe/Heubergstraße als Wartepflichtiger einen aus Eschwege stammende 33-jährigen Fahrradfahrer übersehen, der bevorrechtigt den Einmündungsbereich befuhr. Es kam zur Kollision, der Radfahrer blieb dabei aber unverletzt. Es entstanden lediglich Sachschäden die sich auf 4000 Euro (Pkw) und 200 Euro (Fahrrad) beziffern.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege bearbeitet aktuell eine Reihe von gemeinschädlichen Sachbeschädigungen in Wanfried-Heldra. Die Vorfälle, die sich bis letzten Freitag ereigneten, wurden am Dienstag gesammelt zur Anzeige gebracht. Demnach haben Unbekannte u.a. ein Trafohäuschen der Wanfrieder Stadtwerke (TO: Im Weinberg; Beim Röhrbrunnen), einen Stromverteilerkasten (TO: Wallstraße; Beim Röhrbrunnen) und einen sog. "Netzkuppler" der Stadtwerke (TO: Am Hellerrücken) mit schwarzer Farbe besprüht und Schriftzüge und Zahlen aufgebracht. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Winkelschleifer; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Diebe haben am Dienstagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 09.15 Uhr die Gelegenheit genutzt, einen kurzzeitig aus den Augen gelassenen Winkelschleifer zu stehlen. Wie die Beamten aus Hessisch Lichtenau berichten, waren in der Harnröder Straße die Mitarbeiter einer Heizungsfirma mit ihren Tätigkeiten auf einem Grundstück zu Gange. Zwischenzeitlich legten die Mitarbeiter ihr Werkzeug, in dem Fall einen Winkelschleifer, vor dem Gebäude auf einer gelben Tonne ab. Unbekannte griffen dann zu und klauten das Werkzeug der Marke "Hilti", was vom Stehlwert auf 300 Euro beziffert wird. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Blücherstraße haben Unbekannte bei einem weißen Seat 6J den rechten Vorderreifen oberflächlich mit einem scharfen Gegenstand eingeschnitten und beschädigt. Der Schaden wird mit 100 Euro angegeben. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstag gegen 11.00 Uhr. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Bei Diebstahl überrascht; Polizei sucht Zeugen

Zwei unbekannte Diebe wurden am Dienstagabend gegen 20.46 Uhr in der Leipziger Straße in der Garage eines dort ansässigen Elektrobetriebes vom Eigentümer überrascht, als sie dort Kabelreste im Wert von 50 Euro stehlen wollten. Die beiden Täter verließen dann fluchtartig die Örtlichkeit. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Diebstahls und bitten um Hinweise zu den flüchtigen Tätern, die wie folgt beschrieben werden: männlich - Alter ca. Ende 50 Jahre - polnischer Akzent - dunkle Kleidung - dunkler Rucksack. Hinweise unter 05602/9393-0.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1300 Euro

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Großalmerode (Marktplatz) ist am Dienstag gegen 11.50 Uhr ein geparkter Skoda Octavia beim Ausparken beschädigt worden. Zeugen wollten das verursachende Fahrzeug bzw. dessen Fahrerin noch anhalten. Diese fuhr allerdings davon und wurde dann im Nachgang von den Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau ermittelt, die zur Unfallaufnahme hinzugerufen worden waren. Die ermittelte Fahrerin, eine 81-Jährige aus Großalmerode, muss sich nun für das Unfallgeschehen verantworten. Die Schäden belaufen sich auf 500 Euro (Verursacherin) und 800 Euro.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag ist in Fürstenhagen zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr ein Kleintransporter VW Crafter von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Das Fahrzeug stand zur Unfallzeit in der Straße "Siedlung" entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand geparkt. Beschädigt wurden die Beifahrertür und der rechte vordere Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Autofahrerin übersieht Fußgänger; 71-Jähriger verletzt ins Krankenhaus

Eine 78-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen befuhr am Dienstag gegen 16.50 Uhr in Witzenhausen die Südbahnhofstraße und übersah dann einen 71-jährigen Fußgänger, der in Höhe Haus Nr. 7 die Fahrbahn der Südbahnhofstraße auf einem Fußgängerüberweg überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der aus Witzenhausen stammende Mann zunächst auf den Wagen der Frau und anschließend auf die Straße stürzte. Der 71-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Auto der Frau beläuft sich auf 1500 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; PHK Först

