POL-ESW: Raubüberfall mit Schusswaffe auf Apotheke ist geklärt; Kripo nimmt Tatverdächtige fest

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Handfeste Auseinandersetzung; Polizei ermittelt wegen Körperverletzung In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind gegen 03.50 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege u.a. ein 27-Jähriger aus dem Ringgau und ein 20-jähriger aus Eschwege in Streit und in der Folge auch in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, wobei es u.a. auch zu gegenseitigen Schlägen kam. Zeugen griffen dann ebenfalls noch in den Streit mit ein. Die ...

