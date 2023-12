Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 21.12.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch ist in der Wiesenstraße in Eschwege auf dem Parkplatz gegenüber der Stadthalle ein weißer BMW M340 in xDrive (Kombi)von Unbekannten beschädigt worden. Die Tat ereignete sich zwischen 18.30 Uhr und 22.10 Uhr. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 1500 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Unter Alkoholeinfluss geparktes Auto gestreift; Schaden 800 Euro

Ein 61-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am frühen Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr im Hohlweg in Niederhone ein geparktes Auto gestreift. Hierbei verursachte der Fahrer einen Schaden von 500 Euro an seinem eigenen Wagen und in Höhe von 300 Euro an dem geparkten Fahrzeug. Wie die zur Unfallaufnahme hinzugerufenen Beamten der Polizei Eschwege dann feststellten, stand der 61-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann musste sich dann einer Blutentnahme unterziehen, entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Mit Messer angegriffen; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei zu Hilfe gerufen hat am frühen Donnerstagmorgen ein 38-jähriger Mann aus Meinhard. Seinen Angaben zufolge sei er gegen 04.15 Uhr in der Reichsächser Straße im Kreuzungsbereich zum Wolfsgraben fußläufig unterwegs gewesen und sei dort dann von einer unbekannten männlichen Person angesprochen worden. Der Mann habe auf Englisch Geld gefordert und es soll dann zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der Unbekannte habe im Zuge der Auseinandersetzung den 38-Jährigen auch mit einem Messer angegriffen. Der Geschädigte setzte sich jedoch zur Wehr und der Angreifer (ca. 170 cm groß; dunkelhäutiger Phänotyp; dunkel gekleidet) flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Kripo in Eschwege hat jetzt die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, die zur Klärung der Sache beitragen können. Hinweise unter 05651/925-0.

Wildunfälle

Auf der K 28 zwischen Sontra und Stadthosbach ist am Donnerstagmorgen um 08.10 Uhr ein 49-jähriger Autofahrer aus Sontra mit einem Reh kollidiert. Das Tier verendete nach der Kollision am Unfallort. Der Schaden am Auto des Mannes wird mit 2000 Euro angegeben.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hat auf der B 250 von Treffurt in Richtung Wanfried am Mittwoch gegen 16.50 Uhr ein Reh erfasst, welches unvermittelt die Straße überquert hatte. Das Tier lief nach dem Aufprall davon. Der Wagen, mit dem ein 60-Jähriger aus Mackenrode unterwegs war, ist mit einem Schaden von 150 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Beim Vorbeifahren Pkw gestreift; geschädigtes Fahrzeug gesucht

Am Mittwoch hat ein 25-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau einen Unfallsachverhalt bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Demnach befuhr der 25-Jährige am gleichen Tag gegen 12.20 Uhr in Hessisch Lichtenau die Poststraße aus Richtung Landgrafenstraße kommend, in Richtung Ottilienstraße. Dabei verursachte er nach eigener Aussage einen Schaden an seinem eigenen Pkw, vmtl. durch Streifen eines geparkten Autos. Das andere betroffene Fahrzeug konnte er im Nachgang aber nicht mehr feststellen. Am Auto des 25-Jährigen ist durch den Vorfall ein Schaden am rechten Außenspiegel entstanden. Hinweise zu dem geparkten und möglicherweise beschädigten Fahrzeug nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen.

Poller umgefahren

Eine 55-Jährige aus Witzenhausen hat am Mittwochabend gegen 21.38 Uhr in der Steinstraße beim Ausparken mit ihrem Wagen einen Metallpoller umgefahren, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstand dabei lediglich durch die beschädigte Verankerung. Der Poller selbst und auch das Auto blieben offenbar unbeschädigt.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch ist in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau auf dem Parkplatz eines Textilunternehmens ein schwarzer VW Golf von Unbekannten beschädigt worden. Die Tat ereignete sich zwischen 05.50 Uhr und 16.20 Uhr. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 1000 Euro aufgrund eines mutwillig verursachten, durchgängigen Kratzers auf der Beifahrerseite. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

