POL-SU: Frontalzusammenstoß - fünf verletzte Personen

Much (ots) - Am Donnerstag (15. Juni) erbeuteten falsche Wasserwerk-Mitarbeiter 1.600 Euro Bargeld eines Seniors. Gegen 14:45 Uhr klingelte es an der Haustür des 78-Jährigen in der Straße "Weißenportz" in Much. Der unbekannte Mann gab an, dass es in der Ortschaft zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und er nachschauen müsse, ob das Wasser bei dem Geschädigten ...

