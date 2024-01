Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Telekom-Shop

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in die Räume des Telekom-Shops in der Eschweger Innenstadt (Stad) ein. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand haben mindestens zwei Täter die Eingangstür mittels eines Kanaldeckels eingeworfen und auf diesem Wege gewaltsam geöffnet. Dabei wurde der Alarm ausgelöst, wodurch die Tatzeit mit 04:05 Uhr genau feststeht. Die Täter öffneten im Shop noch gewaltsam eine Verbindungstür. Aus dem dahinterliegenden Raum wurde jedoch nichts entwendet. Möglicherweise war durch die Alarmauslösung der Zeitdruck zu groß, so dass von der weiteren Tatausführung abgesehen wurde. Bei Anzeigenaufnahme wurde mitgeteilt, dass drei Smartphones aus dem Verkaufsraum entwendet wurden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben, wobei der Sachschaden allein schon im fünfstelligen Bereich liegt.

Die Kripo Eschwege bittet unter Tel.: 05651/9250 um Hinweise, insbesondere um verdächtige Wahrnehmungen rund um die Tatzeit. Dabei sind auch auffällige Fahrzeuge in den angrenzenden Bereichen (Parkplatz Woolworth) von Bedeutung.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

