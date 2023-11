Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbruch in eine Tankstelle. Zeugensuche.

Hamminkeln (ots)

Am Sonntag, 26.11.2023, zwischen 04.00 und 04.45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Hoogefeldstraße in Hamminkeln-Mehrhoog.

Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe der Doppelverglasung ein und entwendeten Zigaretten sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem Pkw in Richtung Hellmannsweg.

Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich mit ihr unter der Telefonnummer 0281-107-0 in Verbindung zu setzen.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell