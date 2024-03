Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbrecher nach frischer Tat festgenommen - Haftbefehl erlassen ++ mit dem Pkw zum Einbruch in Lagerhalle - Jugendliche gestellt - Erziehungsberechtigten übergeben ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.03.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbrecher nach frischer Tat festgenommen - Haftbefehl erlassen

Einen 51 Jahre alten Lüneburger konnte die Polizei nach dem schnellen Handeln eines Seniors sowie seinen Angehörigen in den Mittagsstunden des 01.03.24 nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, Auf der Saline, vorläufig festnehmen. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene 51-Jährige hatte gegen 11:30 Uhr eine Türscheibe eingeschlagen und sich Zugang zum Wohngebäude verschafft. Der Senior überraschte den Einbrecher, so dass dieser mit einer Geldkassette und Laptop als Beute die Flucht ergriff. Der Sohn des Geschädigten konnte den Täter im Gartenbereich mit der Beute in der Folge feststellen, so dass alarmierte Polizeibeamte den Einbrecher festnehmen konnten. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den 51-Jährigen erliess. Parallel prüfen die Ermittler mögliche weitere Einbrüche der jüngsten Vergangenheit.

Vastorf - mit dem Pkw zum Einbruch in Lagerhalle - Jugendliche gestellt - Erziehungsberechtigten übergeben

In eine Lagerhalle in der Bahnhofstraße brachen vier Jugendliche im Alter von 15, 16, 17 und 17 Jahren in den späten Abendstunden des 03.03.24 ein. Die Vier hatten eine Notverriegelung gewaltsam geöffnet und konnten bei der Tat noch im Gebäude angetroffen und gestellt werden. Die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Parallel stellte sich heraus, dass einer der 17-Jährigen die Jungen mit dem Pkw seines Vaters von Lüneburg nach Vastorf gefahren hatte. Einen Führerschein hatte er "natürlich" noch nicht. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Amelinghausen - Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

In ein leerstehendes Einfamilienhaus im Röthenweg brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 01. und 04.03.24 ein. Die Täter scheiterten an mehreren Türen, gelangten jedoch durch ein Garagentor ins Gebäude. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbrüche in Sanitätshaus und Schuhgeschäft

In die Räumlichkeiten eines Sanitätshauses in der Lange Straße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 01. und 03.03.24 ein. Die Täter gelangten gewaltsam über eine Hintertür ins Gebäude und durchsuchten Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie vermutlich einen geringen Bargeldbetrag. Parallel brachen Unbekannte in der Nacht zum 03.03.24 in ein Schuhgeschäft in der Lange Straße ein. Hier wurden Bargeld sowie ein Paar Schuhe gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Mülleimer auf Schulgelände beschädigt

Einen Mülleimer auf dem Gelände der Oberschule im Lindenweg beschädigten vermutlich mehrere Unbekannte in den frühen Abendstunden des 03.03.24 im Lindenweg. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Pkw rammt bei nichtangepasster Geschwindigkeit auf Parkplatz mehrere Pkw - 32.000 Euro Sachschaden

Einen Sachschaden von mehr als 32.000 Euro verursachte ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz CDI in den Abendstunden des 03.03.24 auf dem Hammerstein-Parkplatz, Hambrocker Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war der junge Mann aus Uelzen gegen 20:15 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit mit der Beifahrerseite über einen Bordstein gefahren und kollidierte dann mit zwei Pkw VW Passat und VW Caddy. Verletzt wurde niemand.

Uelzen - Einbruch in Tankstelle - Tabakwaren und Feuerzeuge mitgenommen

In das Gebäude einer Tankstelle in der Tile-Hagemann-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 04.03.24 ein. Die Täter hatten gegen 03:30 Uhr die Scheibe einer Zugangstür eingeschlagen und waren ins Gebäude gelangt. Die Täter konnten Tabakwaren und Feuerzeuge erbeuten. Und zu Fuß die Flucht ergreifen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, OT. Molzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mitsubishi kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 03.03.24 in der Straße "Zum Neuen Gehege". Der Fahrer aus dem Landkreis Lüneburg hatte gegen 20:40 Uhr trotz Überholverbot überholt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Test auf THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren.

