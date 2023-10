Polizei Mettmann

POL-ME: Einsatz mit Polizeihubschrauber: Suche nach vermisstem Kind endet erfolgreich - Monheim am Rhein - 2310105

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein hat die Polizei am Samstagabend (28. Oktober 2023) unter Einbindung starker Kräfte nach einem als vermisst gemeldeten Mädchen gesucht. Letztlich konnte die Suche nach dem Kind erfolgreich beendet werden.

Folgendes war geschehen:

Am frühen Abend war ein elf Jahre altes Mädchen gemeinsam mit seiner Großmutter auf dem Fahrrad durch Baumberg gefahren. Hierbei verlor die Großmutter gegen 18:25 Uhr das Kind laut eigenen Angaben aus den Augen. Nachdem eine eigene Suche nach dem Mädchen erfolglos blieb, schaltete die Familie gegen 18:45 Uhr die Polizei ein.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich das Kind mit Down-Syndrom (Trisomie 21) in einer akuten Notsituation befand, leitete die Polizei umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Hierbei wurde neben einem Personenspürhund auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei ihre Suchmaßnahmen dann gegen 20:15 Uhr abschließen, nachdem das Mädchen eigenständig mit dem Fahrrad nach Hause zurückgekehrt war.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell