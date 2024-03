Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 01.03.-03.03.2024++

Lüneburg

Lüneburg - Bedrohung zum Nachteil eingesetzter Rettungskräfte

Am Abend des 01.03.2024 wurde in der Straße Hinter der Saline die Besatzung eines Rettungswagens von einem unbeteiligten alkoholisierten Mann (37 Jahre alt) bedroht und beleidigt. Er ging davon aus, dass die Mitarbeiter des Rettungsdienstes seine bis dato gar nicht festgestellten Personalien unrechtmäßig weitergeben könnten. Ihn erwartet wegen seines Verhaltens nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Versuchter Einbruch durch alkoholisierten Täter

Am 01.03.2024 kam es gegen 21:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in der Straße Hinter der Saline. Der 37-jährge Täter versuchte mittels eines Hebelwerkzeugs die Zugangstür zur Wohnung zu öffnen, scheiterte jedoch vermutlich aufgrund seines körperlichen Zustands (2,99 Promille). Der Mann wurde im Nahbereich angetroffen. Da dieser aktuell keine Unterkunft hat, wurde er in einer städtischen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht.

Radbruch - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am 01.03.2024 befuhr ein 56-jähriger Mann aus Radbruch gegen 23:30 Uhr mit seinem Motorroller die Rottorfer Straße in Radbruch und wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Auf Verlangen konnte er keinen Führerschein vorlegen und pustete darüber hinaus noch 0,85 Promille. Ihn erwarten nun zwei Verfahren wegen der entsprechenden Verkehrsdelikte.

Lüneburg - Bedrohung und anschließende Trunkenheitsfahrt

In den frühen Morgenstunden des 02.03.2024 bedrohte ein 36-jähriger Mann die Türsteher vor einer Lüneburger Kneipe in der Straße Am Stintmarkt. Nachdem der Täter durch die eingesetzten Polizeibeamten einen Platzverweis erhalten hatte, stieg er in seinen PKW und fuhr los. Aufgrund der zuvor festgestellten Alkoholisierung wurde die Verfolgung aufgenommen. Eine anschließend durchgeführte Kontrolle ergab einen Promillewert von 1,57 Promille. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Lüneburg - Drogendealer festgenommen

Am 02.03.2024, gegen 12:30 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mann von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er in einem Hinterhof in der Straße Am Berge vermutlich mit Drogen handelte. Nach dem Eintreffen der Polizei versteckte der Beschuldigte einen Rucksack mit Bargeld und Kokain unter einem Auto, der kurze Zeit später sichergestellt wurde. Aufgrund eines bereits vorliegenden Haftbefehls in anderer Sache konnte der Täter ohne weitere Umwege der JVA in Lüneburg zugeführt werden.

Lüneburg - Durstiger Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Am 02.03.2024, gegen 19:50 Uhr, steckte ein 43-jähriger Mann vier Packungen Mayonnaise und beachtliche 48 Getränkedosen in einem Supermarkt im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor in seinen mitgeführten Rucksack und seine Jacke. Nachdem er vollbepackt hinter dem Kassenbereich angesprochen worden wurde, räumte der Beschuldigte die Tat ein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls sowie ein mehrjähriges Hausverbot in dem Geschäft.

Lüneburg - Häusliche Gewalt innerhalb der Familie

Am Abend des 02.03.2024 ereignete sich in der Bachstraße ein körperlicher Übergriff, bei dem der 44-jährige Vater seiner jugendlichen Tochter an den Haaren zog. Weiterhin bedrohte er in diesem Zusammenhang seine Ehefrau. Da es wohl nicht das erste Mal gewesen ist, wurde der Aggressor 14 Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen, damit der Rest der Familie sich in dieser Zeit weitergehende Hilfe holen kann.

Bad Bevensen (UE) / Dahlenburg (LG) - Straßenverkehrsgefährdung nach Tanznacht

Am Morgen des 03.03.2024 fuhr eine 20-jährige Frau nach einer ausgelassenen Partynacht von einer Diskothek in Bad Bevensen nach Dahlenburg. Auf der Strecke verursachte sie vermutlich einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nachdem die Polizei auf den Sachverhalt aufmerksam wurde, stellte die Fahrzeugführerin den PKW in Dahlenburg ab und flüchtete zusammen mit der Beifahrerin in angrenzende Gärten. Die stark angetrunkene Beschuldigte konnte kurze Zeit später gestellt und für eine Blutentnahme auf die hiesige Dienststelle verbracht werden. Mögliche Hinweise teilen Sie bitte der Polizei in Lüneburg unter der Telefonnummer 04131/8306-2215 mit.

Lüchow

Wustrow - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es gegen 16:15 Uhr in der Stadt Wustrow. Ein 82-jähriger befuhr verbotswidrig eine Fahrradstraße und übersah hierbei eine 16-jährige Fahrradfahrerin. Bei dem Versuch dem PKW auszuweichen, stieß die Fahrradfahrerin gegen die linke Seite des PKW und erlitt in der Folge leichte Verletzungen. Den Führer des PKW erwartet nun - neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der verbotswidrigen Nutzung der Fahrradstraße - ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Landkreis Lüchow-Dannenberg - Mehrere Verkehrsverstöße nach Kontrollen festgestellt Bei Verkehrskontrollen zur Überwachung und Sicherung des Straßenverkehrs am gesamten Wochenende wurden diverse Verstöße festgestellt. Bereits am Freitagnachmittag konnte in einem Ortsteil der Gemeinde Lemgow ein 56-jähriger Fahrzeugführer festgestellt werden, welcher unter dem Einfluss von THC seinen PKW führte. Im weiteren Verlauf konnten bei dem 56-jährigen außerdem Betäubungsmittel festgestellt werden, welche durch die Polizeibeamten sichergestellt wurden. Gleich zwei Verstöße wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis ereigneten sich am Samstagabend. Im Stadtgebiet von Dannenberg wurde eine 44-jährige Fahrzeugführerin gegen 19:50 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Führerin des PKW konnte den Polizeibeamten anschließend jedoch lediglich eine nicht-gültige, ausländische Fahrerlaubnis vorzeigen. Des Weiteren konnte gegen 22:30 Uhr in der Gemeinde Jameln ein 30-jähriger während einer Verkehrskontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. In den führen Morgenstunden des Sonntags ereignete sich zudem noch eine Trunkenheitsfahrt im Lüchower Stadtgebiet. Bei einem 21-jährigen PKW-Fahrer konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 0,94 Promille festgestellt werden. Den 21-jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Uelzen

Bad Bodenteich - Auseinandersetzung auf dem Parkplatz Der 31-jährige Beschuldigte trifft am Samstagabend gegen 20:30 Uhr in der Neustädter Straße in Bad Bodenteich auf dem Parkplatz des dortigen Netto-Marktes zufällig auf das spätere Opfer. Beide kennen sich offenbar. Zunächst geraten der 21-Jährige und sein Kontrahent in eine Diskussion. Anschließend sprüht der Täter dem jungen Mann Pfefferspray in den Nacken und flüchtet. Das Opfer meldet sich erst von zu Hause aus bei der Polizei, die den Beschuldigten inzwischen ermitteln konnte. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Uelzen - Augenscheinlich verwirrter Mann stoppt wahllos Fahrzeuge Ein der Polizei bekannter 38-Jähriger wird am Samstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr durch die Polizei in der Esterholzer Straße in Uelzen kontrolliert, nachdem er wiederholt auf die Fahrbahn lief und mehrfach versuchte, grundlos Fahrzeuge anzuhalten. Die von den Aktionen des Mannes zum Teil betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sind entsprechend verunsichert und wählen den Notruf. Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel oder Medikamente steht, aber er ist ganz offensichtlich örtlich und zeitlich soweit orientiert, dass er für die Gefährderansprache durch die Polizeibeamten empfänglich ist. Es werden keine weiteren gleichgelagerten Sachverhalte gemeldet

