POL-F: 240216 - 0184 Frankfurt - Harheim: Betrugsmasche "Call ID Spoofing"

(lo) Gestern Nachmittag (15.02.2024) ist es zu einem Betrug mittels Call ID Spoofing gekommen. Der Geschädigte konnte durch seine schnelle Reaktion und die seiner Hausbank einen Bargeldschaden verhindern.

Gegen 16.20 Uhr erhielt ein 66-jähriger Mann einen Anruf seiner vermeintlichen Hausbank. Der bislang unbekannte Täter am anderen Ende der Leitung hatte sich als Mitarbeiter der Hausbank ausgegeben und war im Laufe des Telefonats an die sensiblen Bankdaten gelangt.

Der Eindruck, dass alles mit rechten Dingen zugehe, wurde durch die angezeigte Rufnummer des Anrufers unterstrichen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die unbekannten Täter die Methode des so genannten "Call ID Spoofing", bei der die Nummer der Hausbank angezeigt wurde.

Im weiteren Verlauf erbeuteten die Täter einen Betrag in Höhe von 2.400 Euro. Dieser konnte durch die schnelle Reaktion des Geschädigten und der tatsächlichen Hausbank wieder an den Geschädigten überwiesen werden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Die Polizei warnt:

- Seien Sie vorsichtig bei Anrufen von unbekannten Nummern, insbesondere wenn sie unerwartet kommen,

- Beenden Sie verdächtige Anrufe und kontaktieren Sie die Institution direkt über eine offizielle Nummer,

- Geben Sie keine sensiblen persönlichen Daten heraus, - Verlassen Sie sich nicht allein auf die Anrufer-ID, diese kann manipuliert werden, um eine falsche Identität vorzutäuschen,

- Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei!

