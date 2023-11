Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Spiegelunfall auf der "Wiltinger Kupp"

Wiltingen (ots)

Am Morgen des 31.10.2023 um 06:25 Uhr ereignete sich auf der K 133 etwa 100 Meter vor der "Wiltinger Kupp" von Wiltingen kommend ein Verkehrsunfall zwischen zwei sich entgegenkommenden PKW. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit ihren linken Außenspiegeln. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrzeugführer, welcher aus Richtung Konz in Fahrtrichtung Wiltingen fuhr, ohne dem Unfallgegner die notwendigen Feststellungen zur Schadensregulierung zu ermöglichen. Aufgrund eines am Unfallort aufgefundenen Außenspiegels handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen BMW der 1er oder 3er Modellreihe, Baujahr 2009 bis 2013, welcher einen Unfallschaden am linken Außenspiegel haben dürfte. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Saarburg, Telefonnummer: 06581-91550 mitzuteilen.

