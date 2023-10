Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vollbrand einer Sattelzugmaschine

Hilscheid, Erbeskopf (ots)

Am Dienstag, den 31.10.2023 gegen 12.00 Uhr, ereignete sich auf der L164 (Erbeskopf) im Bereich der Zufahrt zur K130 ein Vollbrand einer Sattelzugmaschine. Das Führerhaus brannte hierbei, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, vollständig aus. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Der Brand wurde durch die Feuerwehren aus Thalfang und Deuselbach gelöscht. An der Zugmaschine entstand ein Sachschaden im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich. Ebenfalls wurde die Fahrbahndecke im Bereich der Brandstelle in Mitleidenschaft gezogen, eine abschließende Beurteilung hierzu steht aber noch aus. Während der Lösch- und Bergungsmaßnahmen wurde die gesamte L164 zwischen der B269 (Allenbach) und der B327 (Bäsch) durch die Straßenmeistereien Birkenfeld und Thalfang voll gesperrt und konnte erst gegen 15.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ebenfalls im Einsatz war ein RTW aus Hermeskeil und die Polizeiinspektion Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell