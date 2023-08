Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kradfahrer bei Unfall verletzt

Finnentrop (ots)

Am Freitag (25. August) ist ein 29-jähriger Motorradfahrer auf der Esloher Straße in Frettermühle gestürzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Kradfahrer die Straße in Richtung Lenhausen. In Höhe des Sägewerkes geriet er nach eigenen Angaben mit seinem Motorrad ins Rutschen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Folglich stürzte der 29-Jährige. Er verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell