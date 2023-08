POL-GT: Unbekannte erbeuten Bargeld nach Raub in Wohnung

Gütersloh (ots) - Versmold/ Mönchengladbach (MS) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 12-jährigen Mädchen, das seit dem 10.07. aus einer Wohngruppe in Versmold vermisst war, wird zurückgenommen. Das Mädchen ist wohlauf und hat sich heute (31.07.) selbstständig in einer Jugendeinrichtung in Mönchengladbach gemeldet. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 ...

