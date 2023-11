Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallzeugen gesucht!

Birbenfeld (ots)

Am Montag, den 30.10.2023, im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 14:20 Uhr, kam es auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 41 in Hoppstädten-Weiersbach, Ortsteil Neubrücke (Movietown-Kreisel) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannte Täter hatte im oben angegebenen Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten, einen blauen Seat, beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich auf der PI Pirkenfeld, Tel. 06782-9910 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell