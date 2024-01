POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn:

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee: Einbruch in Einfamilienhaus In der Zeit von Mittwoch, den 27.12.2023, 10:00 Uhr bis Samstag, den 30.12.2023, 10:00 Uhr ist es in Ganderkesee/ Bookholzberg in der Nelkenstraße zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln, scheiterten jedoch, bzw. ließen von ihrer Tat aus ungeklärten Gründen ab. Der Schaden wird auf 300,- ...

mehr