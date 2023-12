Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 31.12.2023



Ganderkesee: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Mittwoch, den 27.12.2023, 10:00 Uhr bis Samstag, den 30.12.2023, 10:00 Uhr ist es in Ganderkesee/ Bookholzberg in der Nelkenstraße zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln, scheiterten jedoch, bzw. ließen von ihrer Tat aus ungeklärten Gründen ab. Der Schaden wird auf 300,- EUR geschätzt. Hinweise nimmt

Dötlingen: Tageswohnungseinbruch

Am Samstag, den 30.12.2023 ist es, in der Zeit von 13:00 - 17:45 Uhr, in Dötlingen, in der Straße Kurze Heide, zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses. Unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür auf und betraten die Wohnung. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Harpstedt: Pkw-Aufbruch

Am Samstag, den 30.12.2023 ist es, in der Zeit von 12:00 - 14:00 Uhr, in Harpstedt auf dem Waldparkplatz am Amtmannsweg, auf Höhe des Redekerweg zu einem Pkw-Aufbruch gekommen. Unbekannte Täter zerstörten die Scheibe der Fahrerseite und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Diebesgut konnten sie jedoch nicht erlangen, der Schaden wird auf 500,- EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Ganderkesee: Werkzeugdiebstahl aus einem Transporter

In der Zeit von Samstag, den 30.12.2023, 22:00 Uhr bis Sontag, den 31.12.2023, 00:45 Uhr ist es, in Ganderkesee, an der Stedinger Straße, zu einem Diebstahl aus einem Transporter gekommen. Unbekannte Täter zerstörten die Seitenscheibe des Transporters und öffneten so die Schiebetür. Aus dem Fahrzeug wurden dann diverse Werkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

Wardenburg: Pkw-Brand

Am Samstag, den 30.12.2023, um 16:00 Uhr ist es zu einem Pkw-Brand gekommen. Während einer Probefahrt geht der Motor des Ford Focus auf dem Lammerweg aus und fängt Feuer. Der Pkw gerät in Vollbrand und es entsteht letztlich wirtschaftliche Totalschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Der Brand wird von den Feuerwehren Wardenburg und Littel gelöscht. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

Ganderkesee: Aufsprengen eines Zigarettenautomaten

Am Sontag, den 31.12.2023, um 03:00 Uhr wird festgestellt, dass in Ganderkesee in der Lindenstraße, Ecke Bergedorfer Straße ein Zigarettenautomat vermutlich mittels eines Knallkörper gesprengt wurde. Zum Diebesgut kann derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Inhalt des Automaten wurde vor Ort gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

Ganderkesee: Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 30.12.2023 ist es, in der Zeit von 04:00 - 10:00 Uhr, in Ganderkesee im Sanddornweg, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein an der Straße abgestellter BMW wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert und erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3.000,- EUR geschätzt. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

Wildeshausen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 30.12.2023, um 17:05 Uhr ist es in Wildeshausen auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 19-jährigen Fahrerin eines Renault Scenic aus Wildeshausen befuhr die Ahlhorner Straße in Richtung Innenstadt und wollte nach links in die Glaner Straße abbiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende 38-jährige Fahrerin eines VW Polo aus Wildeshausen und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des VW Polo wurde dabei leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Schaden wird auf 10.000,- EUR geschätzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

