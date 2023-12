Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 30.12.2023

Hude: Einbruchdiebstahl in Werkstatt

Im Zeitraum vom 25.12. 2023, ca. 12:00 Uhr bis zum 29.12. 2023, ca. 15:30 Uhr kam es in Hude im Grenzweg zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Ein bislang unbekannter Täter entfernte den Bauschaum des Fensters um die Scheibe herauszunehmen. Aus der Werkstatt wird Werkzeug im Wert von 650 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter Tel: 04431-941-115 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.

Wildeshausen: Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am 29.12.2023 gegen 18:52 Uhr befährt ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Dörverden mit seinem PKW den Westring in Wildeshausen und missachtet eine rotlichtlichtanzeigende Lichtzeichenanlage. In der anschließenden Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 23-jährige trotz einem Fahrverbot seinen PKW geführt hat. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Wildeshausen: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 30.12.2023 gegen 00:25 Uhr wird eine 34-jährige Fahrzeugführerin eines PKWs aus Delmenhorst durch eine Funkstreifenbesatzung in der Krandelstraße kontrolliert. Die Fahrzeugführerin wirft während der Kontrolle einen Beutel mit Betäubungsmitteln unter ihren PKW. Zudem steht diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sie wird zwecks einer Blutentnahme zur nächsten Polizeidienststelle verbracht. Es wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Am selbigen Tag gegen 05:10 Uhr wird sie erneut als Fahrzeugführerin eines PKWs auf der Glaner Straße angetroffen. Sie steht weiterhin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sodass erneut eine Blutentnahme erfolgt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wird.

Hatten: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und sieben leichtverletzten Personen

Am 29.12.2023 gegen 12:28 Uhr befährt ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Kiel den Grenzweg in Hatten und fährt auf den Borchersweg auf. Dabei übersieht er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten PKW eines 39-jährigen Fahrzeugführers aus der Gemeinde Hatten. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge kommen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und im dortigen Graben zum Stehen. Es werden sechs Insassen aus dem PKW des Unfallverursachers und der 39-jährige Hatter leicht verletzt.

