POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 30.12.2023

Delmenhorst (ots) - Nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen Nordenham, 29.12.2023, 19:20 Uhr 26954 Nordenham, OT Einswarden, Lange Straße Am 29.12.2023, gegen 19:20 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Nordenham auf zwei Pkw an der Fähre in Blexen aufmerksam. Der Audi A5 und der BMW befuhren die B212 sowie die Lange Str. in Fahrtrichtung Stadtmitte Nordenham. Die Pkw fuhren mit massiv ...

mehr