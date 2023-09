FW-M: Entstehungsbrand im Mandelstand gelöscht (Oktoberfest)

München (ots) - Montag, 11. September 2023, 15.29 Uhr Schillerstraße Noch während des Dachstuhlbrandes in der Schulstraße haben mehrere Passanten einen weiteren Dachstuhlbrand in der Schillerstraße gemeldet. Dieser entpuppt sich jedoch als Brand in einer Lüftungsanlage. Durch eine gezielte Erkundung war für die Einsatzkräfte schnell klar, dass bei dem Wohn- und Geschäftshaus nicht der Dachstuhl brannte. Vielmehr ...

mehr