Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere Einbrüche am Wochenende in Kassel: Festnahme auf frischer Tat und Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor und Mitte: Um 07:00 Uhr des Samstags meldete sich eine Frau bei der Leitstelle der Polizei in Kassel. Sie hatte einen Mann beobachten können, der sich in auffälliger Weise auf dem Gelände einer Softwarefirma in der Gartenstraße bewegte. Einen kurzen Moment später hörte sie ein lautes Knallgeräusch und rief unmittelbar die Polizei an. Sie konnte zusätzlich noch eine Personenbeschreibung abgeben. Auf Grund des Anrufs wurde sofort ein Funkstreifenwagen an die angegebene Adresse entsandt. Die eingesetzten Polizisten des Reviers Mitte konnten bei Eintreffen vor Ort ein eingeschlagenes Fenster feststellen. Bei der weiteren Absuche trafen die Polizisten auf den 36-jährigen mutmaßlichen Einbrecher, den sie unmittelbar festnahmen und auf den auch die Personenbeschreibung der aufmerksamen Zeugin zutraf.

Mit einer weiteren in der Zwischenzeit eingetroffenen Streife des Polizeireviers Mitte wurde das Gebäude abschließend durchsucht und der Festgenommene zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeigewahrsam verbracht. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Die Ermittlungen dauern an und werden beim für Einbrüche zuständigen K21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

Zeugen zu Einbruch in Handyladen am Stern gesucht

In der Nacht von Samstag den 10.06. zu Sonntag dem 11.06. kam es zu einem weiteren Einbruch, bei dem ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 04:54 bis 04:58 Uhr in ein Telekommunikationsgeschäft in der Hedwigstraße am Stern einbrach. Mithilfe einiger Pflastersteine wurde die Schaufensterscheibe beschädigt. Anschließend entwendete der Dieb drei Tablets sowie zwei Smartwatches und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Nachdem die Tat angezeigt wurde, konnten Polizisten des Kriminaldauerdienstes aus Kassel den Tatort aufnehmen und diverse Spuren sichern.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Einbruch beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag im benannten Bereich verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo weitere Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell