POL-KS: Unbekannter Junge auf Fahrrad stößt in Hugo-Preuß-Straße mit Pkw zusammen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Am gestrigen Sonntagmittag kam es in der Hugo-Preuß-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Jungen auf einem Fahrrad und einem Pkw. Das Kind war dabei allem Anschein nach auch verletzt worden, nach einem kurzen Gespräch aber weitergefahren. Die Kasseler Polizei bittet nun zur Klärung des Falls und des Verletzungsbildes um Hinweise auf den Jungen.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gestern, gegen 12:15 Uhr. Nach Angaben des Autofahrers, einem 63-Jährigen aus dem Kreis Mayen-Koblenz, war er mit seinem VW Touran auf der Druseltalstraße, vom Bergpark kommend in Richtung Stadtmitte, unterwegs. An der Einmündung zur Hugo-Preuß-Straße war er nach links in diese Straße abgebogen. Dort hatte er dann den von links kommenden jungen Fahrradfahrer bemerkt, der die Fahrbahn überquerte und schließlich mit dem Auto zusammenstieß. Der Junge war im Bereich des linken Kotflügels gegen den Wagen gestoßen und seitlich an diesem runtergerutscht. Nach dem Sturz auf die Straße und einem kurzen Gespräch hatte er sich jedoch auf sein Rad gesetzt und war weggefahren. Laut den Fahrzeuginsassen soll das Kind offenbar verletzt worden sein und am Schienbein geblutet haben. An dem VW Touran war die Windschutzscheibe und der Kotflügel beschädigt worden. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Der Junge kann wie folgt beschrieben werden:

- 12-13 Jahre jung, blonde Haare, ca. 150 cm groß, schlank, mitteleuropäisches Aussehen, helle Augen, Braun gebrannt, olivegrünes T-Shirt, kurze beige Sporthose, neongelbe Barfußschuhe, weißer Helm, weißes Mountainbike

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den jungen Fahrradfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100.

