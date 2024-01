Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfallverursacher in Otzenhausen gesucht.

Nonnweiler-Otzenhausen (ots)

Am Samstagabend, 20.01.2024 gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Hochwaldstraße in Nonnweiler-Otzenhausen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr in Höhe der Anwesen 34/36 auf die Hochwaldstraße ein, ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten und zwang dadurch ein Fahrzeug, welches die Hochwaldstraße in Richtung Nonnweiler befuhr, zu einem Bremsmanöver. Der hinter dem abbremsenden Fahrzeug die Hochwaldstraße befahrende PKW-Fahrer mit WND-Kreiskennung konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf das Heck des Vordermanns auf. Der aus dem Raum Nonnweiler stammende Fahrzeugführer des auffahrenden PKW´s wurde bei dem Unfall verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrzeugführer, welcher ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten in die Hochwaldstraße einbog, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug und dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der PI Nordsaarland unter der Tel. Nr.: 06871-90010 oder unter Nutzung der E-Mail: PI-Nordsaarland@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell