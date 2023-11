Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Wohnung ausgebrochen

Woffleben (ots)

Am Dienstagnachmittag, kurz nach 14.30 Uhr, kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Amthof zu einem Brand. Ein Postbote, welcher beim Austragen seiner Post die Rauchentwicklung bemerkte, verständigte über den Notruf die Einsatzkräfte. Die Mieter der betroffenen Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Die Nachbarn konnten das Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen. Warum es zum Brand kam, wird gegenwärtig durch die Kriminalpolizei ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

