LPI-NDH: Zeugenaufruf: Graffitis festgestellt - Wer kann Hinweise geben?

Sondershausen (ots)

Am 9. November stellte Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser während der Streifenfahrt im Innenstadtbereich von Sondershausen mehrere Graffitis fest. Die mit Sprühfarbe aufgebrachten Tags wurden an der Holzbrücke vor dem Wippertor (Zugang zum Ärztehaus) sowie an einem Geschäftshaus gegenüber der Galerie am Schlossberg festgestellt. Hierbei handelt es sich um Sachbeschädigungen. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat oder dem/den Täter/-n geben können. Wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/57 43 65 100.

Aktenzeichen: 0296960

