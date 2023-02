Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachbeschädigung an Friedenskranz

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte haben einen auf dem Marktplatz Mitte niedergelegten Friedenskranz zerstört. Der Blumenkranz war dort erst am Freitag, den 24. Februar, anlässlich des Jahrestages des kriegerischen Angriffs auf die Ukraine niedergelegt worden. Der in den Farben blau und gelb ausstaffierte Kranz befand sich am Fuße einer Friedenslinde in Höhe des dortigen Sparkassengebäudes, in unmittelbarer Nähe der Einmündung Südstraße / Martin-Luther-Straße. Eine örtliche Pressevertreterin hatte die Reste den zerstörten Kranz am Samstagnachmittag, 25. Februar, gegen 16.50 Uhr, bemerkt. Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

