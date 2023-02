POL-HAM: Fortschreibung der Pressemeldung "Geldautomat in Lebensmittelmarkt gesprengt"

Polizeipräsidium Hamm

Nach der Geldautomatensprengung in einer Kauflandfiliale an der Römerstraße am Freitagabend, 24. Februar, (siehe Pressemeldung vom 25.02.2023, 9.25 Uhr) fragen die Ermittler der Polizei Hamm:

Wo ist am Freitagabend in Hamm ein grauer Pkw Fiat Abarth 500 aufgefallen?

Wem ist in der letzten Zeit ein grauer Pkw Fiat Abarth 500 in der Umgebung des Tatortes an der Römerstraße oder an anderen Kaufland-Filialen in Hamm aufgefallen?

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen soll die Farbe des gesuchten Fahrzeugs grau, dunkelgrau oder anthrazit sein.

An dem Pkw waren zum Zeitpunkt der Flucht von dem Parkplatz Kennzeichen mit Hammer Städtekennung angebracht. Ob sie zuvor von einem anderen Fahrzeug gestohlen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ein Modellbeispiel des gesuchten Pkw ist dieser Pressemeldung angehangen.

Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch unter 02381 916-0 oder schreiben an hinweise.hamm@polizei.nrw.de (hei)

