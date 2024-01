Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: PI Nordsaarland sucht Fahrer eines Busses nach Unfallflucht mit verletztem Mofafahrer auf der Strecke zwischen Wahlen und Rissenthal.

Losheim (ots)

Am Freitag, 12.01.2024, kam es gegen 14:10 Uhr auf der Verlängerung der Urwahlener Straße zwischen Wahlen und Rissenthal zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Mofafahrer gestürzt und verletzt wurde. Der Fahrer eines Busses schnitt die Kurve im Bereich der Urwahlener Kapelle und geriet auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender Mofafahrer in den Grünstreifen ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Bus zu vermeiden. Hierbei kam der 15-jährige Mofafahrer, welcher in der Gemeinde Losheim wohnhaft ist, zu Fall und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Busfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Wahlen fort, ohne sich um den gestürzten Mofafahrer zu kümmern. Die PI Nordsaarland hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise können telefonisch unter der Tel.Nr.: 06871-90010 oder per Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de an die Polizei Nordsaarland mitgeteilt werden.

